Член бундестага подвергла критике передачу Украине снарядов с ураном

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Член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт подвергла резкому осуждению намерение США передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном.

Фото: wikimedia.org

Ранее в Пентагоне проинформировали о будущих поставках снарядов с обеднённым ураном, которые войдут в новый пакет военной помощи.

Немецкий политик уверена, что поставки опасных боеприпасов Киеву не приведут ни к чему хорошему, и сторонам необходимо, наконец, договориться о мире на устраивающих всех условиях.

"Вместо того, чтобы поставлять Украине урановые боеприпасы, необходимо, наконец заключить компромиссный мир!" — написала Вагенкнехт в социальной сети Х (ранее Twitter*).

Депутат бундестага напомнила, что ряд профессоров из ФРГ вместе с отставным генералом ВВС Германии предложил способ урегулирования украинского конфликта, которое предлагается начать с прекращения огня и последующего обсуждения схемы безопасности в ЕС с учётом интересов и Украины, и России.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.