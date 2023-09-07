Вильнюс отказался от фестиваля фейерверков, якобы пугающего украинских беженцев

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Столица Литвы Вильнюс отказался проводить свой традиционный фестиваль фейерверков, сославшись на опасения, что звуки фейерверков оказывают пугающее воздействие на беженцев из Украины, которые поселились в городе. Организаторы мероприятия, которое проводится уже 15 лет, выразили сожаление по поводу отказа и заявили, что оно было основано не на юридических аргументах или фактах, а скорее на информации и надуманных опасениях, которые не соответствуют действительности.

Фото: openverse

Решение отказаться от фестиваля фейерверков было принято после того, как была начата кампания, которая привлекла внимание средств массовой информации и дошла до парламента Литвы (Сейма), с целью прекращения "фестиваля пушек" из-за его предполагаемого негативного воздействия на психическое состояние украинских беженцев. Кроме того, раздавались призывы полностью запретить фейерверки, опасаясь, что они также беспокоят домашних животных у местного населения. Критики сочли эти аргументы необоснованными, в то время как организаторы обеспокоены отменой фестиваля как ударом по их бизнесу.

Ранее мы сообщили, что Литва закрывает несколько КПП на границе с Белоруссией.

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