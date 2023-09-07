Исследователь Майкл Шелдон установили местоположение генерала Суровикина

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Исследователь Майкл Шелдон определил местонахождение генерала армии Сергея Суровикина на фотографии, на которой он запечатлён с женой. Шелдон поделился этой информацией на странице в социальной сети Twitter*.

Фото: wikimedia.org

По словам исследователя, можно предположить, что Суровикин мог быть запечатлён на парковке ресторана "Подмосковные Вечера", который находится в деревне Жуковка в Московской области. Шелдон также отметил сходство фотографии с изображениями, доступными на Google Maps, и указал на часть ресторана Terazza, расположенного напротив "Подмосковных Вечеров".

4 сентября фотография Суровикина с супругой была опубликована в Telegram-канале "Кровавая барыня", принадлежащем известной журналистке и телеведущей Ксении Собчак. В подписи к снимку сообщалось, что генерал находится "жив, здоров, дома с семьёй в Москве".

Через два дня, 6 сентября, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что Суровикину было предложено "неплохую должность по СНГ", хотя конкретные детали не были раскрыты.

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