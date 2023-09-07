Во Флориде (США) усыновлённый семь лет назад из приюта 21-летний молодой человек, зарезал своих американских приёмных родителей. Об этом сообщает газета New York Post.
В полиции заявили, что Дима Тауэр был усыновлён из украинского приюта, похожего на тюрьму.
Звонок о ссоре в одном из домов на юге Флориды в участок поступил в пятницу. Стражи порядка прибыли на место и обнаружили на полу окровавленные тела мужчины и женщины.
Приёмный сын пары попытался скрыться от полиции, но спустя 8 часов его удалось задержать. Он был помещён под стражу и теперь ему грозят обвинения в убийстве. О мотивах молодого человека пока не сообщается.
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