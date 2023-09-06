Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что третья мировая война уже началась

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что третья мировая война уже началась. По его словам, она идёт в гибридном режиме определённое время, а сейчас вошла в активную фазу.

Фото: https://ctrana. net/news/326578-pochti-pobeda-virastjuka-hibel-rebenka-na-donbasse-mid-za-kharkovskie-sohlashenija.html

"И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, всё намного сложнее", — таинственно заявил Данилов.

После этих громких слов секретарь СНБО снова попросился в НАТО, пообещав, что Украина усилит альянс.

Также Данилов пригрозил, что события, которые будут разворачиваться в мире, не будут прекращаться.