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Figaro: во Франции возмутились "недобросовестностью" украинских бизнесменов

1:01
Мир

Желание Евросоюза помочь экономике Украины привело к тому, что предприниматели из Незалежной начали разорять европейский бизнес.

Figaro: во Франции возмутились "недобросовестностью" украинских бизнесменов
Фото: Openverse

Продление беспошлинного ввоза украинской курятины в ЕС стало толчком к "взрывному росту предложения на рынке", рассказал глава французской ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер.

"Произошло удвоение и даже утроение украинского экспорта куриного мяса в страны Европейского союза. Нашествие украинских кур дестабилизирует рынок", — пояснил он в интервью Figaro.

Производители с Украины пользуются тем, что птицеводство в Европе является семейным бизнесом, тогда как в Незалежной разведением кур занимаются огромные комплексы, которые могут позволить себе демпинг, снизив цены вдвое.

К тому же, добавил Шеффер, все вырученные в ЕС деньги идут не украинцам, а олигарху, который владеет производителем курятины MHP.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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