Проект "Пора на родину": ЕС вышлет украинцев для пополнения ВСУ

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Казахстан, страны Прибалтики, Румыния, Германия и даже Турция, вероятнее всего (но не гарантировано) примут участие в возвращении мужчин-беженцев призывного возраста из Украины. Об этом в ходе телеконференции "Миграционная политика ЕС — особенности и перспективы" сообщил один из юристов проекта International Business.

Фото: graty.me

По данным СМИ, компания славится связями в государственных структурах, судах, правоохранительных органах ЕС и занимается вопросами эмиграции на ПМЖ, релокации и юридического сопровождения граждан экс-СССР.

По словам специалиста, сейчас ряд стран Евросоюза (включая Польшу) уже начали официально уведомлять мужчин-украинцев призывного возраста о депортации в случае неисполнения требований покинуть ЕС в двухнедельный срок.

Это, впрочем, подтверждается независимыми источниками — в телеграм-каналах публикуются видеообращения беженцев, рассказывающих о том, что их выгоняют из Польши.

Юрист также сообщил, что подобные меры предпринимаются "всегда гостеприимным ЕС" и могут быть приняты даже Прибалтикой "под давлением Британии США, требующих обеспечить Украине уже исчерпывающийся в стране человеческий ресурс для пополнения ВСУ".

По его словам, в кругах представителей миграционных властей "как минимум Польши и Болгарии" это называется "Проектом "Пора на родину", что эксперт находит "пошлым и неэтичным".

Но мотивацию Украины, США и Британии он понимает. Кроме того, "это не похоже на выдачу евреев нацисткой Германии, как про это пишут будущие кандидаты на депортацию" — ведь "служить мужчины-украинцы обязаны по закону и это не означает гарантированную гибель".

Ориентировочным сроком, в течение которого страны официально или "неофициальным порядком, "тихой сапой" объявят о высылке мужчин-беженцев) специалист назвал середину-конец октября.

Также он отметил, что женщины-украинки и дети до 18 лет "депортироваться не будут по гуманитарным и демографическим соображениям". Им нужно будет оставаться, рожать, привносить "свежую кровь" и растить налогоплательщиков.

Также представитель IB отметил, что "сотни клиентов уже обсуждают ре-эмиграцию, беженство в Россию", однако в российском обществе (и у властей) отношение к ним двоякое.

"С одной стороны, русские будут рады принять украинцев, чтобы пропаганда рассказывала "они предпочли РФ", с другой стороны общество и правоохранители будут воспринимать их насторожено, как потенциальных противников, диверсантов, врагов".

Добавим, что с января по июль 2023 уже было подано около 519 000 заявлений о предоставлении убежища в ЕС, а к концу года ожижается миллион заявлений. Основные заявители — сирийцы, афганцы, венесуэльцы, турки, колумбийцы и … украинцы.

Также агентство Bloomberg сообщило — по данным украинского негосударственного Центра экономической стратегии, "от 1,3 млн до 3,3 млн беженцев не собирались возвращаться назад на Украину".