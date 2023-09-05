NYT: российский генерал Сергей Суровикин освобождён из-под стражи

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Российский генерал Сергей Суровикин освобождён из-под стражи. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Фото: Вадим Савицкий

Автор статьи утверждает, что Суровикин пропал из публичного пространства после июньского мятежа и якобы был задержан. Сейчас же его снова выпустили на волю.

Собеседники NYT также добавили, что хотя генерал был, судя по всему, освобождён, неясным остаётся, сохраняются ли в отношении него какие-либо ограничения.

Генерал пока сохраняет своё звание и технически все ещё является военным офицером, но никаких карьерных перспектив у него больше нет, заявил источник издания.

Напомним, в августе Суровикин был официально отстранён от должности главы ВКС России.

Вчера в Сети появилась первая фотография с ним в Москве, которую опубликовала журналистка Ксения Собчак.