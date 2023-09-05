Российский генерал Сергей Суровикин освобождён из-под стражи. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.
Автор статьи утверждает, что Суровикин пропал из публичного пространства после июньского мятежа и якобы был задержан. Сейчас же его снова выпустили на волю.
Собеседники NYT также добавили, что хотя генерал был, судя по всему, освобождён, неясным остаётся, сохраняются ли в отношении него какие-либо ограничения.
Генерал пока сохраняет своё звание и технически все ещё является военным офицером, но никаких карьерных перспектив у него больше нет, заявил источник издания.
Напомним, в августе Суровикин был официально отстранён от должности главы ВКС России.
Вчера в Сети появилась первая фотография с ним в Москве, которую опубликовала журналистка Ксения Собчак.
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