Власти Японии на год отложили открытие первой в стране казино-зоны

Власти префектуры Осака на западе Японии приняли решение перенести открытие первой казино-зоны на территории страны с 2029 года на 2030 год. Эту информацию опубликовала газета Nikkei.

Фото: Openverse

Помимо этого, из-за увеличения расходов на строительство, объем первоначальных инвестиций в проект также был увеличен на 20%, достигнув отметки в 1,27 трлн иен (приблизительно $8,6 млрд). Ожидается, что официальное утверждение данного решения о переносе сроков и увеличении инвестиций будет получено от правительства Японии до конца сентября текущего года.

Согласно плану данного проекта, ежегодно в зону отдыха планируется привлекать около 20 млн посетителей. Помимо казино, на территории данного объекта будут также созданы роскошные гостиницы, центры для проведения международных конференций, выставочные площадки и театры. Предполагается, что годовой объем выручки данного проекта может достичь 520 млрд иен (примерно $3,5 млрд).

На данный момент в Японии действует законодательство, запрещающее азартные игры и казино. Тем не менее, жители страны имеют возможность играть в "патинко" — игровые автоматы, в которых выигрышем являются металлические шарики, которые можно обменивать на различные товары. Также разрешены ставки на скачках, велосипедных гонках и моторных лодочных соревнованиях.

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