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Российские военные впервые уничтожили тяжёлый британский танк Challenger 2

0:33
Мир

Военные России первыми в мире уничтожили тяжёлый британский танк Challenger 2 в ходе спецоперации на Украине. Видео горящей техники появилось в Сети.

Горящий британский танк Челленджер 2

Кадры, снятые самими боевиками ВСУ, опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Сообщается, что британский танк из последних резервов ВСУ уничтожен на Запорожском фронте.

Это первый в мире случай уничтожения Challenger 2 противоборствующей стороной, отметили авторы канала.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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