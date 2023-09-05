Военные России первыми в мире уничтожили тяжёлый британский танк Challenger 2 в ходе спецоперации на Украине. Видео горящей техники появилось в Сети.
Кадры, снятые самими боевиками ВСУ, опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Сообщается, что британский танк из последних резервов ВСУ уничтожен на Запорожском фронте.
Это первый в мире случай уничтожения Challenger 2 противоборствующей стороной, отметили авторы канала.
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