Герой РФ Сайфулин: ВСУ используют "живое разминирование" из-за нехватки сапёров

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В рядах ВСУ сейчас не хватает большого количества сапёров, которых нужно учить долгое время, потому командование использует "живое разминирование", рассказал военный эксперт, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

Фото: Openverse

Именно для этого, пояснил он, Киев посылает на российские оборонительные рубежи всё новые и новые волны военнослужащих.

"Они просто закидывают наши минные поля трупами — "живое разминирование", когда людей разрывает просто на части. Они не жалеют", — заверил Сайфуллин в интервью РИА Новости.

Ранее британские издания сообщили, что украинская армейская бригада, прошедшая обучение у натовских инструкторов в Германии и вооружённая техникой альянса, была практически полностью уничтожена во время наступления на южном направлении.