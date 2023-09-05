В рядах ВСУ сейчас не хватает большого количества сапёров, которых нужно учить долгое время, потому командование использует "живое разминирование", рассказал военный эксперт, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
Именно для этого, пояснил он, Киев посылает на российские оборонительные рубежи всё новые и новые волны военнослужащих.
"Они просто закидывают наши минные поля трупами — "живое разминирование", когда людей разрывает просто на части. Они не жалеют", — заверил Сайфуллин в интервью РИА Новости.
Ранее британские издания сообщили, что украинская армейская бригада, прошедшая обучение у натовских инструкторов в Германии и вооружённая техникой альянса, была практически полностью уничтожена во время наступления на южном направлении.
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