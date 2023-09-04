Польша сталкивается с демографическим кризисом, которого не было с 1945 года

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В Польше наблюдается начало демографического кризиса, сообщает Главное статистическое управление страны. Эксперты предупреждают, что справиться с этой проблемой будет чрезвычайно трудно, сообщает EADaily.

Фото: openverse.org

"Снижение числа родившихся, зафиксированное в 2022 году, подтверждает, что Польша вступила в период очередного демографического кризиса, который временно имел место в 1997–2007 годах, но нынешний, вероятно, может носить более длительную тенденцию", — сообщило Главное статистическое управление Республики Польша.

Согласно данным Польского Главстата, в 2021 году было зарегистрировано 332 тысячи новорожденных, а в 2022 году это число сократилось примерно на 27 тысяч по сравнению с предыдущим годом.

"Это самое низкое число рождений, зарегистрированное за весь послевоенный период", — цитирует статистов польская ветка издания "Бизнес Инсайдер".

Анализ указывает на долгосрочно сохраняющуюся низкую рождаемость, которая может привести к так называемой "ловушке низкой рождаемости", из которой очень сложно выбраться.

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