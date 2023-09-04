Полковник Баранец высказался об отставке Резникова: экзотичная рокировка

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Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал смену главы украинского минобороны Алексея Резникова на политика и предпринимателя Рустема Умерова. Эксперт назвал это достаточно экзотичной рокировкой.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

"Если Резникова снимают с должности, то совершенно понятно, что он не устраивает ни Зеленского, ни командование вооружёнными силами Украины, Минобороны и Генштаб", — уточнил журналист в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению эксперта, одна из причин перестановки в том, что Зеленский хочет убрать главкома ВСУ Валерия Залужного, руками Умерова.

Ранее эксперт предположил, что вслед за Резниковым в отставку могут отправить и Залужного.