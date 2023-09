Your browser does not support the audio element.

Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал смену главы украинского минобороны Алексея Резникова на политика и предпринимателя Рустема Умерова. Эксперт назвал это достаточно экзотичной рокировкой.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.