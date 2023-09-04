Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал смену главы украинского минобороны Алексея Резникова на политика и предпринимателя Рустема Умерова. Эксперт назвал это достаточно экзотичной рокировкой.
"Если Резникова снимают с должности, то совершенно понятно, что он не устраивает ни Зеленского, ни командование вооружёнными силами Украины, Минобороны и Генштаб", — уточнил журналист в беседе с Общественной Службой Новостей.
По мнению эксперта, одна из причин перестановки в том, что Зеленский хочет убрать главкома ВСУ Валерия Залужного, руками Умерова.
Ранее эксперт предположил, что вслед за Резниковым в отставку могут отправить и Залужного.
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Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.