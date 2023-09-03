Le Monde: МИД Франции призвала учитывать интересы России при создании системы безопасности

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Министр иностранных дел Франции, Катрин Колонна, в своем интервью Le Monde выразила необходимость учитывать интересы России при формировании системы безопасности в Европе.

Фото: openverse

Она подчеркнула, что Россия — факт, который нельзя игнорировать, и что история и география подтверждают присутствие этой страны в значительной части европейской территории. Этот аспект следует учесть при разработке будущей архитектуры безопасности.

Колонна также подчеркнула необходимость совместных усилий для восстановления устойчивой системы безопасности, учитывающей интересы всех сторон и способствующей обеспечению стабильности.