Министр иностранных дел Франции, Катрин Колонна, в своем интервью Le Monde выразила необходимость учитывать интересы России при формировании системы безопасности в Европе.
Она подчеркнула, что Россия — факт, который нельзя игнорировать, и что история и география подтверждают присутствие этой страны в значительной части европейской территории. Этот аспект следует учесть при разработке будущей архитектуры безопасности.
Колонна также подчеркнула необходимость совместных усилий для восстановления устойчивой системы безопасности, учитывающей интересы всех сторон и способствующей обеспечению стабильности.
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