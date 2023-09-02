В Днепропетровске боевик ВСУ надругался над 13-летней племянницей

Военнослужащий ВСУ из 43-й бригады изнасиловал свою несовершеннолетнюю племянницу. Он приехал домой в Днепропетрвоскую область в отпуск. О происшествии сообщают украинские СМИ.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Известно, что семья устроила по такому случаю праздничный ужин, который затянулся до глубокой ночи. Когда 13-летняя племянница захотела спать, дядя вызвался проводить её до дома, расположенного по соседству.

Далее случилось то, о чём родственники не могли и подумать. Боевик уложил девочку в кровать и лёг рядом с ней, аргументируя это тем, что очень по ней соскучился и хочет обнять.

Племянница в итоге была изнасилована, а всушника избили сами родственники.