Военнослужащий ВСУ из 43-й бригады изнасиловал свою несовершеннолетнюю племянницу. Он приехал домой в Днепропетрвоскую область в отпуск. О происшествии сообщают украинские СМИ.
Известно, что семья устроила по такому случаю праздничный ужин, который затянулся до глубокой ночи. Когда 13-летняя племянница захотела спать, дядя вызвался проводить её до дома, расположенного по соседству.
Далее случилось то, о чём родственники не могли и подумать. Боевик уложил девочку в кровать и лёг рядом с ней, аргументируя это тем, что очень по ней соскучился и хочет обнять.
Племянница в итоге была изнасилована, а всушника избили сами родственники.
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