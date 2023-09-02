Игорь Додон: Молдавия не выживет без хороших отношений с Россией

Бывший президент Молдовы Игорь Додон высказал свое мнение о том, что выживание Молдовы зависит от поддержания прочных партнерских отношений с Россией. Додон выразил это мнение в сообщении в Telegram, подчеркнув свою давнюю поддержку стратегического партнерства с Москвой.

Фото: openverse

Заявление было сделано вслед за решением молдавских властей сократить штат посольства России в стране. Этот шаг вызвал реакцию Министерства иностранных дел России, которое указало, что это решение может иметь последствия для дипломатических отношений между Кишиневом и Москвой.

Утверждение Додона отражает сложную геополитическую динамику в Молдове, где исторически существовал баланс между проевропейскими и пророссийскими настроениями в политическом ландшафте страны. Вопрос о внешнеполитической ориентации Республики Молдова и ее отношениях как с Россией, так и со странами Запада является предметом постоянных дебатов и оказывает влияние на молдавскую политику.

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