Военный историк, бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж утверждает, что Западу следует разработать план мирного урегулирования конфликта на Украине, даже если он будет отличаться от предложенного Киевом. По мнению автора, в НАТО уже начат аналогичный процесс, пишет эксперт в своей статье для издания The Guardian.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.