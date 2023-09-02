Guardian: новый план Запада по Украине предполагает отказ от Крыма в обмен на членство в НАТО

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Военный историк, бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж утверждает, что Западу следует разработать план мирного урегулирования конфликта на Украине, даже если он будет отличаться от предложенного Киевом. По мнению автора, в НАТО уже начат аналогичный процесс, пишет эксперт в своей статье для издания The Guardian.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"В отсутствие военных прорывов и приближающихся выборов в США Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели разрешения конфликта. И это не обязательно должно быть то, что хочет Украина", — говорится в публикации.

По мнению автора, в НАТО уже запустили подобный процесс. Недавно директор личного кабинета генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен высказал предположение, что западные дипломаты начали рассматривать возможность обмена украинских территорий на членство в альянсе.

"Из-за риска ядерной эскалации в администрации Байдена очень мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма", — пишет Ледвидж.

По мнению историка, наступление ВСУ не принесло существенных результатов, и конфликт может продолжиться ещё на протяжении нескольких лет.