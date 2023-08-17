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Политолог Михайлов: Россия не пойдёт на заморозку конфликта на условиях США

1:48
Мир

В США появились высказывания о том, что украинская армия не способна одержать победу, следовательно, необходимо добиться участия киевского режима в переговорах. В это время Россия не планирует принимать идею заморозки конфликта, она настаивает на полном освобождении Донбасса и прочих новых регионов. Такое заявление сделал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в беседе с Телеканалом "360".

Политолог Михайлов: Россия не пойдёт на заморозку конфликта на условиях США
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалист подчёркивает, что Вашингтон должен предъявить условия, выгодные Москве.

"После того как Украина не согласилась на первые условия так называемого мирного договора, наши претензии возросли. Отказ от вступления в НАТО, демилитаризация, денацификация. Новые регионы должны полностью отойти России. <…> Всё побережье Черного моря должно стать нашим, и Украину нужно этого лишить", — поделился он.

Михайлов предостерегает от опасности предоставления Украине передышки, которая может привести к накоплению вооружений и последующему возобновлению конфликта. Он подчеркнул, что России следует продолжать контролировать обстановку.

Также он отметил, что Украина, вероятно, осознаёт свои ограниченные шансы на победу и поэтому занимается коррупцией, разграблением и уничтожением своего населения. Михайлов призывает Россию продолжать активное противодействие, подавляя возможные контратаки и усиливая свои позиции.

Он также подчёркивает, что сценарий перемирия, подобный тому, что существует между Северной и Южной Кореей, может быть неприемлем для России, и Верховный главнокомандующий страны, скорее всего, не поддержит такой вариант.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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