В США появились высказывания о том, что украинская армия не способна одержать победу, следовательно, необходимо добиться участия киевского режима в переговорах. В это время Россия не планирует принимать идею заморозки конфликта, она настаивает на полном освобождении Донбасса и прочих новых регионов. Такое заявление сделал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в беседе с Телеканалом "360".

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.