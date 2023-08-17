В США появились высказывания о том, что украинская армия не способна одержать победу, следовательно, необходимо добиться участия киевского режима в переговорах. В это время Россия не планирует принимать идею заморозки конфликта, она настаивает на полном освобождении Донбасса и прочих новых регионов. Такое заявление сделал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в беседе с Телеканалом "360".
Специалист подчёркивает, что Вашингтон должен предъявить условия, выгодные Москве.
"После того как Украина не согласилась на первые условия так называемого мирного договора, наши претензии возросли. Отказ от вступления в НАТО, демилитаризация, денацификация. Новые регионы должны полностью отойти России. <…> Всё побережье Черного моря должно стать нашим, и Украину нужно этого лишить", — поделился он.
Михайлов предостерегает от опасности предоставления Украине передышки, которая может привести к накоплению вооружений и последующему возобновлению конфликта. Он подчеркнул, что России следует продолжать контролировать обстановку.
Также он отметил, что Украина, вероятно, осознаёт свои ограниченные шансы на победу и поэтому занимается коррупцией, разграблением и уничтожением своего населения. Михайлов призывает Россию продолжать активное противодействие, подавляя возможные контратаки и усиливая свои позиции.
Он также подчёркивает, что сценарий перемирия, подобный тому, что существует между Северной и Южной Кореей, может быть неприемлем для России, и Верховный главнокомандующий страны, скорее всего, не поддержит такой вариант.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.