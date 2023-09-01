NYT: немецкие чиновники тайно предлагают провести переговоры по Украине

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Немецкие чиновники в кулуарах ратуют за начало переговоров по Украине. Об этом сообщает издание The New York Times, цитируя директора берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яну Пуглирин.

Фото: wikimedia.org

Обозреватели отметили, что немецкая сторона думает о начале переговоров и том, как это лучше организовать, однако пока делает это на неофициальном уровне.

"Немецкие официальные лица хотят этого и обсуждают, как именно Россию можно усадить за стол переговоров, но делают это в частном порядке и только с проверенными людьми из аналитических центров", — говорится в статье.

Авторы напомнили, что ни в Германии, ни в США многие не желают, чтобы украинский конфликт носил затяжной характер. По мнению Пуглирин, дело тут и в усталости от затянувшейся военной и финансовой поддержки Киева, и в "ослаблении политической воли".

Ранее российская сторона уже много раз отмечала, что готова к переговорам по Украине, однако такой готовности со стороны Киева и его западных партнёров пока не наблюдается.