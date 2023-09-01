Немецкие чиновники в кулуарах ратуют за начало переговоров по Украине. Об этом сообщает издание The New York Times, цитируя директора берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яну Пуглирин.
Обозреватели отметили, что немецкая сторона думает о начале переговоров и том, как это лучше организовать, однако пока делает это на неофициальном уровне.
"Немецкие официальные лица хотят этого и обсуждают, как именно Россию можно усадить за стол переговоров, но делают это в частном порядке и только с проверенными людьми из аналитических центров", — говорится в статье.
Авторы напомнили, что ни в Германии, ни в США многие не желают, чтобы украинский конфликт носил затяжной характер. По мнению Пуглирин, дело тут и в усталости от затянувшейся военной и финансовой поддержки Киева, и в "ослаблении политической воли".
Ранее российская сторона уже много раз отмечала, что готова к переговорам по Украине, однако такой готовности со стороны Киева и его западных партнёров пока не наблюдается.
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