Зависимость Индии от российской нефти "резко снизится"

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По словам министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури, ожидается, что зависимость страны от российской нефти вскоре значительно снизится из-за более привлекательных цен на нефть из стран Персидского залива.

Фото: openverse

В то время как Индия увеличила закупки нефти у России с февраля 2022 года, растущие цены привели к снижению скидок на российскую нефть, что сделало срочные контракты с другими поставщиками нефти более привлекательными. Несмотря на этот сдвиг, министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия не намерена полностью отказываться от закупок нефти у России, поскольку это соответствует интересам его народа.

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