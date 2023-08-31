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Министр финансов Украины: удерживать "сектор ВСУ" стоит серьёзных усилий

1:19
Мир

Киев пытается найти способы, как удержать "сектор ВСУ", сообщил министр финансов Незалежной Сергей Марченко. Ситуация с финансированием на следующий год "неопределённая", и увеличить резерв казны можно только за счёт Запада и повышения налогов.

Министр финансов Украины: удерживать "сектор ВСУ" стоит серьёзных усилий
Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По словам украинского министра, обеспечивать ВСУ становится всё труднее. В 2024 году на нужды армии намерены выделить более 43 миллиардов долларов. Но и это не панацея.

"Мы удерживаем сектор достаточно серьёзными усилиями", — посетовал Марченко.

По словам политолога и экономиста Александра Дудчака, все жалобы Минфина Украины не играют особой роли для администрации ОП Владимира Зеленского.

"Жалобы министра финансов на самом деле в Киеве никого не волнуют. Об украинских военных расходах думают в Вашингтоне", — пояснил политолог РИА Новости.

Впрочем, как уточняют эксперты, даже если резко закончится СВО, обеспечить нужды страны у Киева самостоятельно не получится.

Если же говорить о повышении налогов, то, чтобы "догнать" необходимую сумму для финансирования ВСУ, их нужно повысить в пять раз, что кажется просто нереальным.

 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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