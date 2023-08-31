Киев пытается найти способы, как удержать "сектор ВСУ", сообщил министр финансов Незалежной Сергей Марченко. Ситуация с финансированием на следующий год "неопределённая", и увеличить резерв казны можно только за счёт Запада и повышения налогов.
По словам украинского министра, обеспечивать ВСУ становится всё труднее. В 2024 году на нужды армии намерены выделить более 43 миллиардов долларов. Но и это не панацея.
"Мы удерживаем сектор достаточно серьёзными усилиями", — посетовал Марченко.
По словам политолога и экономиста Александра Дудчака, все жалобы Минфина Украины не играют особой роли для администрации ОП Владимира Зеленского.
"Жалобы министра финансов на самом деле в Киеве никого не волнуют. Об украинских военных расходах думают в Вашингтоне", — пояснил политолог РИА Новости.
Впрочем, как уточняют эксперты, даже если резко закончится СВО, обеспечить нужды страны у Киева самостоятельно не получится.
Если же говорить о повышении налогов, то, чтобы "догнать" необходимую сумму для финансирования ВСУ, их нужно повысить в пять раз, что кажется просто нереальным.
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