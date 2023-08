Your browser does not support the audio element.

Киев пытается найти способы, как удержать "сектор ВСУ", сообщил министр финансов Незалежной Сергей Марченко. Ситуация с финансированием на следующий год "неопределённая", и увеличить резерв казны можно только за счёт Запада и повышения налогов.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.