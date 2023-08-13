Посол Маркарова: Украина не уверена в вечной поддержке со стороны США

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В украинской столице далеко не все уверены в том, что Соединённые Штаты будут вечно оказывать стране поддержку. Корреспонденты Huffington Post пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой, занимавшей ранее должность главы Минфина.

Фото: Fotodom.ru

Посол акцентировала внимание на том, что финансовая и военная поддержка киевского режима обходится Вашингтону в миллиарды долларов. Против этого в последнее время всё активнее выступают уже и сами Штаты, подчеркнула Маркарова.

Она напомнила также о недавнем заявлении республиканки Марджори Тейлор Грин о том, что Белый дом больше не может позволять себе тратить колоссальные суммы на нужды украинского государства.