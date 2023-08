Your browser does not support the audio element.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что министра обороны Украины Алексея Резникова на его посту сменит действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Согласно его данным, Резников будет назначен послом в Великобритании.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.