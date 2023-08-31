Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что министра обороны Украины Алексея Резникова на его посту сменит действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Согласно его данным, Резников будет назначен послом в Великобритании.
"На место министра обороны будет подан наш экс-коллега по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров… По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября", — написал Железняк в своем telegram-канале.
Согласно информации от 10 августа, опубликованной изданием "Украинская правда", президент Владимир Зеленский искал замену для нынешнего министра обороны. На рассмотрение было представлено как минимум два кандидата: министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. В дальнейшем депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидаты на должность министра обороны Украины отказались от неё.
Сам Резников заявил, что готов подать в отставку. Он также отметил, что вопрос о том, кто возглавит Фонд государственного имущества, остаётся нерешенным. При этом парламентарий подчеркнул, что "современная кадровая политика умеет поражать". Посольства о такой ротации, по его словам, предупредили в среду.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.