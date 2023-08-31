Депутат Рады Железняк: пост министра обороны Украины займёт глава Фонда имущества Рустем Умеров

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что министра обороны Украины Алексея Резникова на его посту сменит действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Согласно его данным, Резников будет назначен послом в Великобритании.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

"На место министра обороны будет подан наш экс-коллега по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров… По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября", — написал Железняк в своем telegram-канале.

Согласно информации от 10 августа, опубликованной изданием "Украинская правда", президент Владимир Зеленский искал замену для нынешнего министра обороны. На рассмотрение было представлено как минимум два кандидата: министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. В дальнейшем депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидаты на должность министра обороны Украины отказались от неё.

Сам Резников заявил, что готов подать в отставку. Он также отметил, что вопрос о том, кто возглавит Фонд государственного имущества, остаётся нерешенным. При этом парламентарий подчеркнул, что "современная кадровая политика умеет поражать". Посольства о такой ротации, по его словам, предупредили в среду.