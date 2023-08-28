Резников признал продвижение ВС РФ на Купянском направлении

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На Купянском направлении в Харьковской области наблюдается успешное продвижение российских войск. ВСУ приходится непросто на этом участке, проинформировал министр обороны Украины Алексей Резников.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Резников считает, что российская армия пытается отвлечь внимание ВС РФ атакой на этом направлении, чтобы украинская сторона оттянула сюда ресурсы с востока и юга.

"Но генерал Сырский, который командует группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на бахмутском направлении. Россияне вроде немного на купянском направлении и продвигаются", — сказал Резников, которого цитирует украинское издание "РБК-Украина".

Министр признал сложность обстановки на этом участке, добавив, что Киев держит её под контролем.