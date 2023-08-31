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Axios: Байден разозлился на помощников, которые принесли извинения за его слова о Путине

1:07
Мир

Президент США Джо Байден сильно разозлился на своих помощников за то, что они попытались дезавуировать его неожиданное заявление о президенте России Владимире Путине. Об этом пишет Axios со ссылкой на новую книгу Франклина Фойера.

Axios: Байден разозлился на помощников, которые принесли извинения за его слова о Путине
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

По словам автора, Байден заявил в своей речи в Варшаве в марте 2022 года, что Путин "не может оставаться у власти". Но его команда быстро поспешила уточнить, что это была всего лишь импровизация, которая не отражает официальный политический курс Соединённых Штатов.

Байден знал, что ошибся, но своими помощниками был раздражён из-за того, что они создали впечатление, будто должны были исправить его ошибку. Также американский лидер жаловался своим друзьям, что вместо того, чтобы позволить ему нести ответственность за неудачу, координаторы относились к нему, как к ребёнку, добавил Фойер.

Ранее стало известно также, что президент Украины Владимир Зеленский взбесил Байдена во время их первой встречи в Белом доме.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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