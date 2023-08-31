Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бактерии кишечника: новый путь к борьбе с раком обнаружили ученые в США
Axios: Байден разозлился на помощников, которые принесли извинения за его слова о Путине
Ученые из Сан-Диего раскрыли способ, который поможет дожить минимум до 90 лет
Стюардесса назвала напиток, который никогда нельзя пить в самолете
19FortyFive: американцам скоро надоест Украина, как надоела война во Вьетнаме
Зампред Думы попросил Минпромторг создать базовый школьный набор по цене до 15 тыс. рублей
Baza: режим "Ковёр" введен в московских аэропортах, задержано 40 рейсов
Военный эксперт Матюшин: всю неделю Киев будет атаковать школы и больницы в ДНР
Myśl Polska: на месте Польши появится новое государство Укрополия

Журналист Карлсон: США "приближаются к убийству" Трампа

0:53
Мир

Американская действующая власть "по нарастающей" пытается убрать с дороги экс-президента Штатов Дональда Трампа, заявил журналист Такер Карлсон. По его словам, в эшелонах политической "верхушки" его всегда боялись.

Журналист Карлсон: США "приближаются к убийству" Трампа
Фото: Оpenverse

Давление, которое оказывают на Трампа, очень показательно в контексте борьбы за власть, считает журналист. Сначала политика просто критиковали, потом последовал импичмент, следом обвинения в преступлениях.

"Вы (власть США. — Прим. ред.) используете обвинительные заключения, и ничего из этого не работает, то что дальше? Изобразите это на графике. Очевидно, что мы приближаемся к убийству", — заявил Карлсон в интервью Адаму Королле на его странице в Сети.

Как подчеркнул Карлсон, все "это понимают", но никто не говорит во всеуслышание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Зеленский взбесил старика Байдена во время первой встречи в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.

The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
Отношение Путина к санкциям взбесило Макрона и Шольца
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
Галкин* высмеял слухи, что "никому не нужен" за рубежом после отмены концерта
Галкин* высмеял слухи, что "никому не нужен" за рубежом после отмены концерта
Последние материалы
Военный эксперт Матюшин: всю неделю Киев будет атаковать школы и больницы в ДНР
Myśl Polska: на месте Польши появится новое государство Укрополия
Ветеран армии США Дрейвен: Запад недооценил Россию, у ВС РФ бесконечный боезапас
Боевики Азова* пытались прорваться на Краснолиманском направлении, но были уничтожены
Ученые из Массачусетского университета назвали норму шагов в день
Экс-разведчик США Шаффер раскритиковал командование ВСУ: не принимают указаний и не слушают
С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании: появится "золотой стандарт"
Журналист Карлсон: грядёт "горячая война" между США и Россией в 2024 году
Guardian: Байден признался, что устаёт из-за возраста — "Имидж отражал физический упадок"
Junge Welt: Украина не сможет воевать по модели Израиля — есть маленькая разница
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников