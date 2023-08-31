Журналист Карлсон: США "приближаются к убийству" Трампа

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Американская действующая власть "по нарастающей" пытается убрать с дороги экс-президента Штатов Дональда Трампа, заявил журналист Такер Карлсон. По его словам, в эшелонах политической "верхушки" его всегда боялись.

Фото: Оpenverse

Давление, которое оказывают на Трампа, очень показательно в контексте борьбы за власть, считает журналист. Сначала политика просто критиковали, потом последовал импичмент, следом обвинения в преступлениях.

"Вы (власть США. — Прим. ред.) используете обвинительные заключения, и ничего из этого не работает, то что дальше? Изобразите это на графике. Очевидно, что мы приближаемся к убийству", — заявил Карлсон в интервью Адаму Королле на его странице в Сети.

Как подчеркнул Карлсон, все "это понимают", но никто не говорит во всеуслышание.