Украинские агенты на освобождённых ВС России территориях заставляют мирное население заниматься шпионажем, рассказал боец из Кургана с позывным "Шор".
Гражданским ставится задача выяснить количество солдат ВС РФ, места расположения военной техники и все перемещения российских подразделений, рассказал военнослужащий, который держит оборону в районе Кинбурнской косы.
"Многих угрозами заставляют этим заниматься, ведь на другой стороне Днепра есть их родственники", — пояснил он в интервью URA.RU.
Несмотря на большое количество соглядатаев ВСУ вблизи российских позиций, отметил "Шор", это не помогает украинским войскам, они продолжают нести большие потери от артиллерии ВС РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.