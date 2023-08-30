Боец "Шор": ВСУ шантажируют гражданских заложниками и заставляют шпионить

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Украинские агенты на освобождённых ВС России территориях заставляют мирное население заниматься шпионажем, рассказал боец из Кургана с позывным "Шор".

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Гражданским ставится задача выяснить количество солдат ВС РФ, места расположения военной техники и все перемещения российских подразделений, рассказал военнослужащий, который держит оборону в районе Кинбурнской косы.

"Многих угрозами заставляют этим заниматься, ведь на другой стороне Днепра есть их родственники", — пояснил он в интервью URA.RU.

Несмотря на большое количество соглядатаев ВСУ вблизи российских позиций, отметил "Шор", это не помогает украинским войскам, они продолжают нести большие потери от артиллерии ВС РФ.