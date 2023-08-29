ФСБ России задержала в Омске 21-летнего агента СБ Украины

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Омске задержали 21-летнего разнорабочего, который выполнял агентурные задания СБ Украины.

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"УФСБ России по Омской области пресечена деятельность агента спецслужб Украины", — сообщила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что задержанный является приверженцем неонацистской идеологии, а в его задачи входило повреждение и уничтожение объектов критической инфраструктуры и разведка состава и расположения военных частей Минобороны РФ.

Молодой человек, уже давший признательные показания, обвиняется в госизмене, диверсиях и участии в деятельности террористической организации.

Ранее в ФСБ РФ рассказали о поимке россиянина, который был завербован СБ Украины через мессенджер Telegram.

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