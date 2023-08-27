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Зеленский начал готовить "мощную осень для Украины"

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Мир

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что готовит "мощный сентябрь для Украины".

Зеленский начал готовить "мощную осень для Украины"
Фото: edition.cnn.com

От отметил, что единства в стране будет больше, а международная активность Украины будет не меньше, чем в последние недели.

Киевскому режиму необходимы новые оборонительные вливания Запада. Нужны артиллерийские системы, бронетехника, комплексы противовоздушной обороны и ракеты, перечисляет глава европейской страны. Каждый из западных партнёров уже проинформирован о потребностях Киева и Зеленский лично "ожидает решений".

"Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генассамблеи ООН. Очередной саммит первых леди и джентльменов — наращиваем украинскую "мягкую силу". Украину будет слышать глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию", — обещает гарант конституции Украины.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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