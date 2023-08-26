Все президенты Украины с обретения независимости обманывали русских

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Все украинские президенты с начала обретения независимости обманывали русских, манипулируя их потребностью в признании их государствообразующей нацией.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Всё это было при полном попустительстве РФ, которая сейчас вынуждена оружием защищать русских, сказал глава Конгресса русских общин Крыма, бывший депутат республиканского парламента Сергей Шувайников.

"Специально нашёл обращение Кравчука осенью 1991 г. к русским соотечественникам. Читаю и коробит. Это бывший идеолог компартии обещает на Украине жизнь в мире и согласии: мы все ваши права удовлетворим, мы украинцы и русские веками жили на Украине в мире, дружбе, нас объединяет совместно пролитая кровь, общее горе, общие радости. Будем же достойны наших мудрых предков. И что вместо этого?" — отметил эксперт.

Вся идеология, на которую Европа и США потратили 95 млрд долларов, была в том, чтобы возродить бандеровское националистическое начало. А ведь ещё тогда русские организации Крыма в те годы говорили: "не верьте им", говорит политик.

Но российские политики тогда отмахивались и предпочитали верить сменяющим друг друга лидерам Украины, которые выигрывали выборы на пророссийских лозунгах, подытожил Шувайников.

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