В Киеве пригрозили "повесить" Лукашенко в ответ на поздравление украинцев

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В Верховной раде Украины пригрозили "повесить" президента Белоруссии Александра Лукашенко в ответ на поздравление Незалежной.

Фото: kremlin.ru

Нардеп Алексей Гончаренко пригрозил президенту Лукашенко расправой после того, как белорусский лидер поздравил граждан Украины с Днем Независимости.

"Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости", — сказал депутат Рады.

Напомним, Гончаренко неоднократно сам подвергался физическому воздействию (например, в Симферополе) за свои антироссийские и русофобские взгляды.

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