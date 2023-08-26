Владимира Зеленского не позовут на саммит G20 в Индии

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Украинского президента Владимира Зеленского не позовут на саммит "Большой двадцатки" в Индии.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

О том, главу Незалежной на саммит G20 в Индии не пригласили, сообщил мировым СМИ спецпредставитель Нью-Дели по вопросам индийского председательства на мероприятии Миктеш Пардеши.

Он подчеркнул, что список приглашённых на саммит глав государств уже составили, а президента Украины Зеленского там нет.