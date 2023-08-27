NC: европейские элиты осознали беспомощность и бессилие Украины

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К европейским элитам пришло осознание того факта, что военная и экономическая мощь Киева не позволит Украине вернуть даже часть утраченных территорий.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

К такому выводу пришёл американский писатель, политолог и журналист Ник Корбишли.

Ставка Запада на экономическую блокаду России не сработала, пояснил он.

"Экономика России пережила 18 месяцев тотальной войны против неё со стороны как США, мировой (разваливающейся) экономической сверхдержавы, так и ЕС. Кроме того, она только что обошла Германию и стала пятой самой богатой экономикой в ​​мире", — отметил эксперт в здании Naked Capitalism.

Корбишли предупреждает власти западных стран, что скоро европейцы и американцы осознают: их налогами была оплачена заведомо проигранная война.