Балицкий: в Работино нет ВСУ, посёлок располагается в серой зоне

Посёлок Работино, находящийся в Запорожской области, располагается в серой зоне, и украинских войск в нём нет. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий.

Фото: Кадр из видео

Врио главы региона отметил, что хотя Работино и остался на карте, как такового посёлка больше нет, настолько сильно он разрушен из-за непрекращающихся жестоких боёв.

В посёлке не осталось ни одного целого дома, всё разрушили сражения. В Работино нет ни ВС РФ, ни ВСУ, потому что оставаться здесь практически невозможно, отметил врио главы региона.

"Этот разрушенный населенный пункт находится в серой зоне. Наши войска и войска противника не остаются в этом населенном пункте, потому что, если там оставаться, попадают под прицельный артиллерийский обстрел", — сказал Балицкий в эфире Первого канала.