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Политолог Межевич: премьер Эстонии Каллас прекрасно знала про бизнес своего мужа в России

2:49
Мир

Президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал скандал, в который попала премьер-министр Эстонии Кая Каллас из-за своего супруга.

Политолог Межевич: премьер Эстонии Каллас прекрасно знала про бизнес своего мужа в России
Фото: "Prime Minister Sanna Marin meets the Estonian Prime Minister Kaja Kallas in Helsinki 4.10.2021" by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.

Ранее Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе своего мужа в России, который заключается в перевозке грузов в РФ. Теперь Каллас, призывавшая мир прекратить любой бизнес с Россией, вынуждена искать оправдания этого неприглядному для себя факту.

Межевич напомнил, что Каллас не пользуется в Эстонии даже минимальной популярностью, а премьер-министром в своё время она стала в результате парламентских выборов, то есть была просто выдвинута своей партией на этот пост.

А не знать о делах своего мужа, как она об этом заявляет, Каллас просто не могла, потому что Таллин — это, по его словам, большая деревня, где все про всех всё знают.

"Представьте себе, вы пришли в Эстонии, в Таллине, в кафе. Вы какой-то медийный человек. Через полчаса об этом знает весь Таллин. Через два часа об этом знает вся Эстония. Это я к тому, знала ли Каллас про дела своего мужа и вообще можно ли что-то не знать в Эстонии. Был в Эстонии президент, который пошёл в кафе не со своей женой. Через полчаса знал весь Таллин, через 2 часа знала вся Эстония и через 3 часа узнала его жена", — рассказал Межевич.

В Эстонии невозможно ничего утаить, заверил эксперт. Эстонская элита составляет всего 100-150 человек, которые в курсе абсолютно всех дел друг друга. И поэтому очень странно слышать, что Каллас говорит, что якобы не знает, чем занимается её муж, отметил политолог.

"Спецслужбы Эстонской Республики, парламентской республики, а Эстония — парламентская республика, подчиняются премьер-министру Эстонской Республики. И существует практика. Кстати, не только у эстонцев, во всем мире, что сугубо конфиденциально, но спецслужбы, политическая и военная разведка кладут премьер-министру на стол данные даже на её ближайших родственников. Это норма. Поэтому, конечно, она всё знала", — подчеркнул Межевич.

Даже если Каллас не простят этого скандала, вместо неё придёт другой человек, точно такой же, который будет придерживаться в отношении России точно такой же политики.

"Если лет 15 назад я надеялся, что после одного премьера придет другой, более умный и правильный, то теперь я уже ни на что не надеюсь. Система выстроена так, что нормальный человек премьером, вероятнее всего, в ближайшее время не будет", — заключил Межевич.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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