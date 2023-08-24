Си Цзиньпин: КНР выделит 10 миллиардов долларов на глобальные инициативы

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Китай создаст фонд на глобальное развитие в размере $10 миллиардов, как объявил глава КНР Си Цзиньпин во время пресс-конференции после XV саммита стран БРИКС.

Фото: Dati Bendo

"Мы предпринимаем меры для сотрудничества в целях продвижения развития. Китай выделяет обширные ресурсы для достижения этих целей <…>. Финансовые институты Китая планируют учредить специализированный фонд на $10 миллиардов для поддержки устойчивого развития", — подчеркнул глава КНР.

Си Цзиньпин акцентировал внимание на продолжающемся углублении практического сотрудничества с развивающимися странами и призвал к объединению усилий для создания сообщества, способного обеспечить совместное развитие в интересах глобальной модернизации.

Руководители стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) одобрили Йоханнесбургскую декларацию на завершающей XV саммите встрече. Объявление было сделано в четверг по итогам встречи лидеров стран в ЮАР. Состав этой группы расширился за счёт присоединения шести новых стран.

С 2024 года к странам БРИКС присоединятся следующие шесть новых участников: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.