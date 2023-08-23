Администрация Алабамы: Обнаружен новый смертельный вирус

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В Алабаме был зарегистрирован случай смерти от редкого заболевания, называемого Восточным конным энцефалитом (ВКЭ).

В течение последних нескольких недель было зафиксировано два случая в округе Болдуин, как сообщает администрация Алабамы.

Важность защиты от комаров

"Мы призываем жителей быть осторожными и предпринимать меры для защиты себя и своих домашних животных от комаров", — говорят чиновники из города Спэниш Форт.

Вирус ВКЭ также обнаружен у лошадей и комаров в Нью-Йорке

Вирус ВКЭ также был обнаружен у лошадей и комаров в Нью-Йорке. Однако до настоящего момента в этом штате не было зафиксировано случаев заражения человека, как сообщает Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк в новостном релизе.

Симптомы Восточного конного энцефалита

В то время как некоторые люди, зараженные вирусом, могут не развивать симптомы, у тех, кто проявляет признаки, инкубационный период составляет от четырех до десяти дней.

Легкое заражение может вызвать лихорадочное заболевание с жаром, ознобом, мышечной болью и болями в суставах, которое длится от одной до двух недель.

Когда инфекция становится тяжелой, пациент может развить воспаление мозга (энцефалит) с такими симптомами, как замешательство, сонливость, головная боль, диарея, рвота, высокая температура и потеря аппетита. Тяжелое заражение также может привести к менингиту, серьезному состоянию, которое вызывает отек оболочек, окружающих мозг и спинной мозг.

Осложнения и риски

Выжившие после тяжелой инфекции подвергаются риску осложнений, таких как дисфункция мозга, умственная усталость, нарушения личности, судороги, паралич и кома.

Несмотря на серьезность инфекции, ВКЭ не всегда смертельно опасен. Тяжесть инфекции зависит от возраста и нескольких других факторов, включая иммунитет. Люди с артериальной гипертонией, диабетом, болезнями почек, а также те, кто перенес трансплантацию органов и лечение раком, находятся в большем риске.

Методы лечения и профилактики

Лечение антибиотиками неэффективно против этой болезни. Потребление большого количества воды, достаточный отдых и использование без рецепта обезболивающих средств могут помочь излечить легкую форму инфекции.

Однако тяжелая форма требует госпитализации и непрерывного наблюдения. Медицинские работники используют иммуноглобулиновую терапию в случае тяжелых инфекций.

Профилактика основана на избегании укусов комаров. Ограничение пребывания на улице в период сумерек и рассвета, использование одежды с длинными рукавами, репеллентов от комаров и защитных экранов может помочь предотвратить инфекцию.