Президент России Владимир Путин обратился к участникам делового форума БРИКС по видеосвязи. На опубликованном в Telegram-канале РИА Новости фрагменте обращения заметно, что Путин говорит "не своим голосом".
В записи слышно, что сказанные президентом РФ и уже распространённые пресс-службой Кремля в рамках пресс-релиза слова звучат необычно — голос не похож на голос Путина.
Однако в видеозаписи с тем же обращением, которая опубликована на сайте Кремля, президент говорит своим обычным голосом.
Пока не сообщалось, в чём причина расхождения в звуке и были ли какие-то технические неполадки.
Телевизионщики считают, что причиной "чужого голоса" Путина могли стать технические проблемы из-за замедленного режима видеосъемки.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.