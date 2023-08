Your browser does not support the audio element.

Президент России Владимир Путин обратился к участникам делового форума БРИКС по видеосвязи. На опубликованном в Telegram-канале РИА Новости фрагменте обращения заметно, что Путин говорит "не своим голосом".

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.