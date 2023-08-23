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Путин обратился к участникам саммита БРИКС "не своим голосом"

0:51
Мир

Президент России Владимир Путин обратился к участникам делового форума БРИКС по видеосвязи. На опубликованном в Telegram-канале РИА Новости фрагменте обращения заметно, что Путин говорит "не своим голосом".

Путин обратился к участникам саммита БРИКС "не своим голосом"
Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

В записи слышно, что сказанные президентом РФ и уже распространённые пресс-службой Кремля в рамках пресс-релиза слова звучат необычно — голос не похож на голос Путина.

Однако в видеозаписи с тем же обращением, которая опубликована на сайте Кремля, президент говорит своим обычным голосом.

Пока не сообщалось, в чём причина расхождения в звуке и были ли какие-то технические неполадки.

Телевизионщики считают, что причиной "чужого голоса" Путина могли стать технические проблемы из-за замедленного режима видеосъемки.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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