Эксперт ЦРУ: если США прекратят финансирование, то Украина исчезнет за пару недель

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Если Вашингтон прекратит финансирование Украины, то она исчезнет за каких-то пару недель.

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Об это сообщил аналитик ЦРУ в отставке Ларри Джонсон.

Он отметил, что украинские войска не смогут продолжать военные действия без поддержки США и альянса НАТО.

"Киевская власть полностью зависима от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель", — в частности, сказал Джонсон.

По его словам, западные склады с боеприпасами пустеют, в то время как украинская армия уже испытывает дефицит тяжёлой техники и снарядов.