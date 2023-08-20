Если Вашингтон прекратит финансирование Украины, то она исчезнет за каких-то пару недель.
Об это сообщил аналитик ЦРУ в отставке Ларри Джонсон.
Он отметил, что украинские войска не смогут продолжать военные действия без поддержки США и альянса НАТО.
"Киевская власть полностью зависима от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель", — в частности, сказал Джонсон.
По его словам, западные склады с боеприпасами пустеют, в то время как украинская армия уже испытывает дефицит тяжёлой техники и снарядов.
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