Разрабатываемые Западом варианты урегулирования конфликта на Украине не устроят ни Москву, ни Киев. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.