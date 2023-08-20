WSJ: мирные соглашения Запада которые не устроят ни Украину, ни РФ

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Разрабатываемые Западом варианты урегулирования конфликта на Украине не устроят ни Москву, ни Киев. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

В статье говорится, что разрабатываемые планы не соответствуют целям как Украины, так и России.

Однако издание указывает на долгосрочную цель Украины, которая заключается в "восстановлении своей территориальной целостности". Это связано с ограниченной поддержкой со стороны основных союзников, которые опасаются дополнительных "затрат и рисков". В качестве примера таких нерешительных партнёров Киева упоминаются США и Германия.

Московские власти неоднократно подчёркивали, что они никогда не отказывались от диалога с Киевом, однако украинские власти сами ограничили себя законодательно от возможности вступления в переговоры. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на данный момент нет никаких предпосылок для перемены хода событий в сторону мирного урегулирования, и для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации, что возможно только военным путём.