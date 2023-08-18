Кулеба: "Украина хочет освободить Африку от российского владычества"

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о стремлении Киева освободить Африку от контроля Российской Федерации.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Это он сказал в интервью западным СМИ.

"Мы собираемся продвигать вперед украинско-африканский ренессанс, возрождать эти отношения. Этот континент нуждается в планомерной и долгосрочной работе", — отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что "они не хотят быть второй Россией". Якобы стратегия Киева не в том, чтобы заменить Москву, а в том, чтобы освободить африканский от "российского владычества", заявил Кулеба.

"Какой ренессанс? Портов нет, ничего нет, какие отношения с Африкой, когда они у Украины были? Кто будет этим заниматься, нацисты из "Азова"*? Какие же они больные!" — комментирует ситуацию издание "Украина.ру".

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

