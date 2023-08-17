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Лукашенко сказал, что пока не думал о выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах

1:35
Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в данный момент он не рассматривает вопрос о своей кандидатуре на следующих президентских выборах.

Лукашенко сказал, что пока не думал о выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах
Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com

Он отметил, что перед ним стоят более насущные задачи, которые требуют его внимания.

"Пока я не принял решение на этот счет. У меня сейчас так много проблем, которые требуют решения. Когда придет время, я приму соответствующее решение. Но в данный момент важно выдержать испытание, избегать возможных негативных сценариев и обеспечить стабильность. Мне важно провести наш народ через это непростое время, не допустив кризисов. Это является моим главным приоритетом", — подчеркнул он в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Это интервью было опубликовано на её YouTube-канале.

Важно отметить, что в Белоруссии запланировано проведение исторического события — единого дня голосования 25 февраля 2024 года, когда будут проведены парламентские и местные выборы. Согласно законам страны, выборы президента должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Ранее Александр Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия готова сопротивляться попыткам зарубежной оппозиции, поддерживаемой Западом, дестабилизировать ситуацию в стране, включая использование вооруженных методов, во время электоральных кампаний 2024-2025 годов.

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Интервью Президента Беларуси А.Г. Лукашенко американской телекомпании CNN / ТЕЛЕВЕРСИЯ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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