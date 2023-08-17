Дмитрий Савельев: давно пора уяснить, что Запад нам не друг

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17 августа 1977 года советский атомный ледокол "Арктика" первым в мире достиг Северного полюса. В связи со знаменательной датой освоения Арктики депутат Госдумы Дмитрий Савельев напомнил о том, что Запад исторически противостоял всем проектам, направленным на усиление России.

Фото: Pravda.Ru

— Постулат о том, что Западу не нужна сильная Россия, появился не вчера. Ни для кого не секрет, что Запад активнейшим образом работал с целью уничтожить Советский Союз. И как только Россия начала вставать на ноги после этого удара — нас снова пытаются "поделить" на куски поменьше.

И несмотря на все эти самоочевидные факты, сегодня находятся люди, которые искреннее сожалеют, что связи России с Западом рвутся одна за другой. Давно пора уяснить, что Запад нам не друг. Запад всегда нарушал и законы, и хваленые правила — только бы не допустить усиления Россия. Когда атомный ледокол "Арктика" прорывался к Северному полюсу, это был вызов, который все человечество бросило ледяной стихии. Но Запад видел в этом только испытание передовой советской техники, и — несмотря на всю декларируемую дружбу — нарушая международный договор, прекратил передачу метеоданных со всех полярных станций в Гренландии, канадской и американской Арктике. Тогда советских исследователей выручила наша полярная авиация. И это — один из множества исторических уроков тем, кто плачет по потере западных брендов и поездок в Европу. Россия всегда могла полагаться только на саму себя, а любые кооперации возможны только с тем, кто готов работать, что называется, "в команде", на усиление себя и партнера. Игра в одни ворота — это не только не спортивно, но и противоречит национальным интересам России, а именно они должны быть в приоритете.