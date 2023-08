Авиакомпания Air France продлила отмену рейсов в Мали и Буркина-Фасо до конца августа

Французская авиакомпания Air France продлила приостановку полетов в Мали и Буркина-Фасо до 31 августа. Кроме того, рейсы в Нигер были отменены на неопределённый срок "до нового распоряжения", сообщает радиостанция RFI. Этот шаг предполагает отмену семи еженедельных рейсов в Бамако (Мали), пяти в Уагадугу (Буркина-Фасо) и четырех в Ниамей (Нигер).

Фото: "Air France A380-861 F-HPJA" by atlanticstorm (Christopher_Griner) is licensed under CC BY 2.0.

Решение о прекращении полетов в эти страны последовало за государственным переворотом в Нигере, который случился 26 июля. Об этом мы писали. В ответ правительства Буркина-Фасо и Мали 31 июля опубликовали совместное заявление, в котором выразили солидарность с народом Нигера. Они раскритиковали санкции ЭКОВАС, введённые в отношении Ниамея, заявив, что такие меры только усугубляют страдания народа и подрывают дух панафриканизма.

Обе страны предупредили, что любое военное вмешательство в Нигер будет расценено ими как объявление войны.

