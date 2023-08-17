В Южной Корее осудили экс-спецназовца за въезд на территорию Украины

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Суд в Южной Кореи приговорил бывшего бойца спецназа Военно-морских сил страны и блогер Ли Гына к шести месяцам условного наказания за выезд на территорию Украины.

Фото: "Full Scale Exercise : Hostage Scenario - U.S. Army Garrison Humphreys, South Korea - 20 June 2012" by USAG-Humphreys is licensed under CC BY 2.0.

Согласно информации, Ли Гын выехал в Незалежную в феврале 2022 года и вернулся на родину только спустя три месяца.

Чем конкретно южнокореец занимался на украинской территории не уточняется, однако известно, что мужчина получил травму и "участвовал в вооружённых формированиях" Незалежной.

"39-летнему мужчине также было назначено провести 80 часов социальных работ и посетить 40 часов занятий по безопасному вождению", — передаёт агентство Yonhap.