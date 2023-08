Your browser does not support the audio element.

Суд в Южной Кореи приговорил бывшего бойца спецназа Военно-морских сил страны и блогер Ли Гына к шести месяцам условного наказания за выезд на территорию Украины.

Фото: "Full Scale Exercise : Hostage Scenario - U.S. Army Garrison Humphreys, South Korea - 20 June 2012" by USAG-Humphreys is licensed under CC BY 2.0.