BI: Россия улучшила своё состояние на сотни миллиардов, а Запад потерял триллионы долларов

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Благосостояние России значительно улучшилось за последний год, и это вопреки западным санкциям и продолжающийся украинский конфликт. Об этом написал американский журналист Джордж Гловер в материале для Business Insider.

Фото: http://kremlin.ru

"Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, а США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва добавила к своим активам 600 миллиардов долларов", — сказано в материале.

Обозреватель рассказал, что убытки США составили 5,9 триллиона долларов. Если же рассматривать суммарные потери и США, и Евросоюза, то они равны примерно 10,9 триллиона долларов.

Ранее президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что усилия Запада по ослаблению России вредят в первую очередь ему самому, делая хуже жизнь самих американцев и европейцев.