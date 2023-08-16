Благосостояние России значительно улучшилось за последний год, и это вопреки западным санкциям и продолжающийся украинский конфликт. Об этом написал американский журналист Джордж Гловер в материале для Business Insider.
"Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, а США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва добавила к своим активам 600 миллиардов долларов", — сказано в материале.
Обозреватель рассказал, что убытки США составили 5,9 триллиона долларов. Если же рассматривать суммарные потери и США, и Евросоюза, то они равны примерно 10,9 триллиона долларов.
Ранее президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что усилия Запада по ослаблению России вредят в первую очередь ему самому, делая хуже жизнь самих американцев и европейцев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".