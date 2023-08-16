Илон Маск рассказал об отказе Цукерберга от поединка в Колизее

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Глава компаний Tesla и SpaceX, известный миллиардер Илон Маск, поделился в социальной сети X (ранее известной как Twitter*) о том, что Марк Цукерберг, руководитель Meta (корпорации, которая была признана экстремистской организацией Тверским судом Москвы, и запрещена в России), отказался от идеи поединка с ним в римском Колизее. Об этом сообщает РБК-спорт.

22 июня Цукерберг ответил согласием на предложение Маска провести поединок по правилам ММА. Противоречия между двумя бизнесменами начались после того, как директор по продуктам Meta, Крис Кокс, представил сотрудникам компании проект конкурента Twitter* под названием Threads, который тогда находился в стадии разработки.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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