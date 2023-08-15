"Турецкий легион": на Украину отправятся новые наёмники

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В последнее время наблюдается активизация усилий в Турции по привлечению иностранных наемников для возможного участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает издание EADaily со ссылкой на турецкие источники и Телеграм-канал "Милитарист".

Фото: ajansnet. net/turkiye-ve-azerbaycan-askerlerinin-kabil-gorevi/

Рекрутёры в настоящее время ищут специалистов различных военных специальностей, включая спецназ, инженеров, техников, а также потенциальных пилотов F-16 и вертолетов. Они предлагают возможность участия в боевых действиях, независимо от возраста кандидата или его текущего статуса — будь то пенсионер, в отставке или ранее исключённый из вооруженных сил.

Также Телеграм-канал "Милитарист" сообщает:

"В то же время идут разговоры о создании „Турецкого легиона“. Об этом ещё не договорились с правительством, но инициаторы знают, что если договорятся, то смогут набрать много людей и отправить их на фронт".

Идея "Турецкого легиона" призвана предоставить альтернативу другим иностранным легионам, таким как азербайджанский, грузинский, польский и другие, которые активно действовали в том числе районе Бахмута (Артемовска) за последний год и были сильно измотаны в боях с ВС РФ.

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