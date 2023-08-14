Milliyet: Анкара ожидает, что Путин приедет в Турцию с визитом в ближайшие дни

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Власти Турции надеются на то, что российский лидер Владимир Путин в ближайшие дни приедет в страну с официальным визитом. Об этом сообщает Milliyet.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

По словам "осведомлённого источника" издания, турецкая сторона активизировала дипломатические усилия. Если Путин приедет в Турцию, это будет его первый визит на территорию государства, являющегося членом НАТО, с момента начала специальной военной операции (СВО), отмечает газета.

"Президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит Турцию", — подчёркивается в публикации.

В материале сказано, что стороны, скорее всего, обсудят проблемы, связанные с дальнейшей реализацией зерновой сделки.

Ранее представители Турции на встрече по Украине в Саудовской Аравии заявили, что переговоры на тему урегулирования конфликта бесперспективны без участия Москвы.