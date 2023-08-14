Tokyo Shimbun: Бухарест помнит о доставшейся Украине Северной Буковине

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Европейские страны, к примеру Румыния, помнят, что Украине досталась часть "их земель" после распада СССР, заявили японские аналитики. Так, Незалежной отошла Северная Буковина, и Бухарест никогда об этом не забывал.

Фото: Telegram: WWI right now

Как подчеркнули авторы, Бухарест не выражает активной поддержки Киеву, а в стране украинских беженцев не встретили с флагами и гимном Незалженой.

"Древний город Сучава в Буковине в северо-восточной части страны находится совсем недалеко от Украины, и многие беженцы бегут сюда от военного конфликта. Но на улицах не видно ни плакатов, ни листовок в поддержку Киева, ни украинских флагов", — заявили аналитики Tokyo Shimbun.

По их мнению, местные жители испытывают к украинцам "смешанные чувства" из-за того, что когда-то часть румынских земель отошла Киеву.

"Что выделяется в городе, так это информационный щит, на котором написано, что "регион Буковины один". Буковинская область в настоящее время разделена на северо-восточную Румынию с центром в Сучаве и западную Украину", — считают авторы.