Европейские страны, к примеру Румыния, помнят, что Украине досталась часть "их земель" после распада СССР, заявили японские аналитики. Так, Незалежной отошла Северная Буковина, и Бухарест никогда об этом не забывал.
Как подчеркнули авторы, Бухарест не выражает активной поддержки Киеву, а в стране украинских беженцев не встретили с флагами и гимном Незалженой.
"Древний город Сучава в Буковине в северо-восточной части страны находится совсем недалеко от Украины, и многие беженцы бегут сюда от военного конфликта. Но на улицах не видно ни плакатов, ни листовок в поддержку Киева, ни украинских флагов", — заявили аналитики Tokyo Shimbun.
По их мнению, местные жители испытывают к украинцам "смешанные чувства" из-за того, что когда-то часть румынских земель отошла Киеву.
"Что выделяется в городе, так это информационный щит, на котором написано, что "регион Буковины один". Буковинская область в настоящее время разделена на северо-восточную Румынию с центром в Сучаве и западную Украину", — считают авторы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.